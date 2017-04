Pub

Montagem mostra míssil balístico disparado por Pyongyang que alegadamente cruza o Oceano Pacífico e atinge uma cidade não identificada nos EUA

A Coreia do Norte projetou no domingo a recriação de um ataque com mísseis a uma cidade dos Estados Unidos, durante uma cerimónia em Pyongyang, anunciou hoje a televisão estatal norte-coreana.

Em plena escalada de tensão na península coreana, as imagens foram exibidas num auditório da capital, no âmbito das comemorações do 105.º aniversário do fundador do país, Kim Il-sung, disse a KCTV.

A montagem mostra um míssil balístico disparado pela Coreia do Norte que alegadamente cruza o Oceano Pacífico e atinge uma cidade não identificada nos Estados Unidos.

Após a explosão, surge uma bandeira norte-americana em chamas com uma imagem do que se entende ser um cemitério.

A KCTV indicou que a projeção acompanhou a atuação de um coro, no domingo, durante uma cerimónia dos 105 anos do nascimento de Kim Il-sung, que oficialmente se assinala a 15 de abril.

O coro entoou uma canção recém-composta em honra das unidades de artilharia Hwasong, responsáveis pelos vários lançamentos de mísseis de curto e médio alcance norte-coreanos.

A tensão na península coreana aumentou nas últimas semanas depois de alusões de Washington a um ataque preventivo contra Pyongyang, em resposta aos contínuos testes de armamento.

O último teste decorreu no passado domingo, quando a Coreia do Norte lançou sem êxito um alegado míssil de médio alcance.

No dia anterior, durante um desfile militar em Pyongyang, o regime exibiu o que identificou como novos projéteis intercontinentais.