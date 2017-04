Taxa de participação em França sobe ligeiramente em relação a 2012

Pub

O grau de mobilização dos eleitores é uma das incógnitas desta eleição de resultado incerto

A taxa de participação na primeira volta das eleições presidenciais em França atingia os 28,54% às 10:00 TMG (11:00 em Lisboa), uma ligeira subida em relação a 2012 (28,29%), indicou o Ministério do Interior francês.

O grau de mobilização dos eleitores é uma das incógnitas desta eleição de resultado incerto, com quatro dos 11 candidatos com possibilidade de passar à segunda volta.

As sondagens mais recentes, divulgadas na sexta-feira, colocam Emmanuel Macron (centro) à frente de Marine Le Pen (extrema-direita), com 24% e 22% respetivamente, e Jean-Luc Mélenchon (esquerda) e François Fillon (direita) empatados com 19%.

Quatro horas após a abertura das urnas, todos os candidatos já votaram. As assembleias de voto encerram às 20:00 em Paris e nas grandes cidades, fechando uma hora mais cedo nas outras localidades.

A segunda volta das presidenciais francesas está marcada para 07 de maio.

Cerca de 47 milhões de eleitores são chamados hoje às urnas para eleger o sucessor de François Hollande perante onze candidatos: Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melénchon, François Fillon, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade e Jean Lassalle.

