A taxa de desemprego no Reino Unido desceu para 4,6% no final de março, o nível mais baixo desde 1975, anunciou hoje a agência de estatística britânica (ONS, Office for National Statistics).

Entre janeiro e março, no Reino Unido existiam 1,54 milhões de desempregados, menos 152.000 do que no período homólogo de 2016, e cerca de 31,95 milhões de pessoas estavam empregadas, mais 381.000 pessoas do que no mesmo período do ano passado.