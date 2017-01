Pub

O italiano Antonio Tajani (PPE) teve 287 votos

O candidato do PPE à presidência do Parlamento Europeu, o italino Antonio Tajani, voltou a ser o mais votado na segunda votação para presidente do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, mas terá de ir a uma terceira volta.

Tajani obteve 287 votos entre os 751 deputados, necessitando de uma maioria (50% dos votos mais um) para ser eleito.

O seu compatriota socialista Gianni Pitella, do S&D, grupo ao qual pertence o PS, conseguiu 200 votos.

À terceira volta seguem também (se não houver desistências), Helga Stevens (66 votos), Jean Lambert (51), Laurentiu Rebega (45) e Eleanora Forenza (42). O anúncio do resultado está previsto para as 19:00 locais (18:00 em Lisboa).

Se houver necessidade de ir a uma quarta votação apenas passarão os dois candidatos mais votados.