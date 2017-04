Pub

São esperadas pesadas multas e penas de prisão para quem violar a lei

Taiwan tornou-se o primeiro país asiático a banir o consumo de carne de cão e gato. De acordo com uma nova lei que protege os animais, quem vender, comprar, ou comer carne dos animais referidos pode enfrentar multas e até penas de prisão.

A lei, Animal Protection Act, foi revista e vai impor multas de mais de 7,6 mil euros a quem comer carne de cão ou gato, enquanto as sentenças para crueldade para com os animais podem ir até 2 anos de prisão e multas que superam os 61 mil euros (2 milhões de dólares de Taiwan), diz o The Guardian.

Repetentes podem ser sentenciados até cinco anos de prisão e, além disso, quem infringir a lei pode ser publicamente humilhado, com nomes e fotos a serem publicados pelo Governo.

A nova versão da lei, que ainda não foi assinada pela presidente Tsai Ing-wen, também proíbe que um dono ate a trela do seu animal de estimação ao seu meio de transporte, por exemplo, carro ou mota, e "obrigue" o animal a andar ao ritmo de quem conduz.

A carne de cão não é consumida em toda a Ásia, mas está presente em algumas gastronomias locais, com a carne de gato a ser ainda mais rara.

Cães já foram uma iguaria bastante apreciada na ilha de Taiwan, mas agora começam a ser vistos mais como animais de estimação do que como comida.

Em Yulin, na China, todos os anos são mortos e comidos cerca de 10 mil cães durante um festival, algo que tem levantado a ira de ativistas dos animais.

Taiwan já tinha banido a venda de carne de cão e gato em 2001.