O momento em que a criança está a pilotar o avião foi registado em vídeo

Dois pilotos da Air Algerie, companhia aérea argelina, foram suspensos por deixarem os comandos do avião entregues a uma criança, a meio de um voo comercial. Esta iniciativa, que viola as normas de segurança da aviação comercial, fazia parte de uma atividade organizada por uma associação de ajuda a crianças órfãs.

A companhia aérea saudou a iniciativa da associação, que permitiu a várias crianças acompanhar a tripulação em voos pela Argélia. Segundo o jornal El Español, a meio do voo entre Argel e Setif, os pilotos decidiram colocar o menino a controlar o avião. A criança realizou uma série de manobras simples seguindo as instruções do primeiro-oficial do voo, reconheceu em declarações para a televisão o co-piloto. "Ele era muito disciplinado, silencioso e atento, tenho a certeza de que será um bom piloto, acrescentou.

Segundo o britânico Daily Express, os pilotos nomearam "piloto honorário" uma das crianças que estava vestida com um fato de piloto e com os típicos óculos de sol de aviador????. Antes da descolagem os pilotos mostraram as diferentes partes do avião, explicaram o funcionamento mecânico das rodas e como examinar o avião antes de descolagem.

As autoridades de segurança da companhia aérea tiveram conhecimento do evento pela BiladTV, que gravou o momento em que se vê o menino a pilotar o avião.