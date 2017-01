Pub

Um dos alegados autores do ataque a mesquita no Canadá foi detido no local; o segundo homem, uma testemunha, combinou a rendição com as autoridades por telefone

Apenas um dos dois homens que foram detidos na sequência do tiroteio numa mesquita no Quebeque, Canadá, foi tido como suspeito do ataque. Alexandre Bissonnette, um franco-canadiano de 27 anos foi declarado o único suspeito do atentado no Centro Cultural Islâmico da Cidade do Quebeque que fez seis vítimas mortais este domingo.

Bissonnette, estudante da Universidade Laval, terá aberto fogo neste local durante uma oração por volta das 19:30 de domingo (03:00 de segunda-feira em Lisboa).

Esta tarde foi revelado que um segundo homem tinha sido detido por este atentado após ter contactado os serviços de emergência canadianos. Tratava-se de Mohamed Khadir, um cidadão de ascendência marroquina que, entretanto, foi declarado como uma testemunha, segundo a Reuters, que cita a polícia canadiana.

As informações divulgadas anteriormente afirmavam que Khadir telefonou à polícia para se entregar.

Segundo Denis Turcotte, inspetor da polícia, o homem, de "vinte e muitos, trinta e poucos anos", ligou para a linha de emergência 15 minutos depois de as forças de segurança serem informadas do tiroteio para indicar o local onde se entregaria.

Alexandre Bissonnette foi detido no local e as autoridades procuram agora perceber quais as motivações do ataque, que levou as autoridades religiosas islâmicas da Holanda a decidirem esta segunda-feira que as orações importantes passam a realizar-se à porta fechada.

A Mesquita Azul de Amsterdão, a Mesquita as-Sunnah de Haia, a Mesquita Essalam de Roterdão e a Mesquita Omar Al Faruq de Utrecht anunciaram num comunicado conjunto que os seus responsáveis se "sentem obrigados a fechar as portas da mesquita durante as orações".

As quatro mesquitas são frequentadas por vários milhares de pessoas diariamente.

"Atos impiedosos como o que ocorreu no Quebeque contribuem para o ódio global aos muçulmanos", disse à agência France-Presse Said Bouharrou, do Conselho Holandês e Marroquino de Mesquitas.

"Uma mesquita é um local aberto que deve ser acessível em qualquer momento do dia a todos os que procuram paz e serenidade. Mas temos de estar alerta com estes ataques terroristas. É dececionante ter de aplicar medidas de segurança restritivas", afirmou.

Seis pessoas morreram e 17 ficaram feridas, cinco com gravidade, quando pelo menos dois homens abriram fogo numa mesquita da cidade do Quebeque, um incidente qualificado pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, de "ataque terrorista".