Ataque com um machado causou sete feridos, três com gravidade

O homem suspeito de atacar com um machado várias pessoas na estação ferroviária em Dusseldorf, na Alemanha, que provocou sete feridos, sofre de "problemas psiquiátricos", avançou a polícia local .

"O suspeito detido é um homem com 36 anos proveniente da antiga Jugoslávia e sofre de problemas mentais", referiu a polícia em comunicado, adiantando também que o homem está a receber tratamento num hospital. O suspeito foi detido depois de ter saltado de um viaduto perto da estação de comboios, tendo ficado gravemente ferido.

A polícia tinha indicado inicialmente a existência de cinco pessoas feridas, mas atualizou o número para sete, três das quais com gravidade.

O machado usado no ataque, que ocorreu cerca das 21 horas locais (20 horas em Lisboa) foi recuperado pela polícia, que está a realizar buscas na estação, que permanece encerrada.

As autoridades alemãs reforçaram as medidas de segurança depois de uma série de ataques ocorridos em locais públicos o ano passado. Em julho passado um requerente de asilo afegão de 17 anos, que viajava num comboio, feriu cinco pessoas com um machado e uma faca antes de ser abatido pela polícia, num ataque que foi depois reivindicado pelo Estado Islâmico.