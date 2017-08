Pub

Ainda não se sabe se se trata do suspeito do ataque nas Ramblas. Cinto de explosivos já terá sido retirado do cadáver

Os Mossos d'Esquadra informam que um homem foi abatido numa operação policial em Subirats, localidade situada a cerca de 50 quilómetros de Barcelona. O jornal La Vanguardia avança que este homem é Younes Abouyaaqoub, o suspeito do ataque com uma carrinha nas Ramblas, na quinta-feira passada.

A polícia catalã informa que o suspeito na operação policial de Subirats tinha um cinto de explosivos e que foi abatido. Mas não indica, até ao momento, se este caso tem relação com os ataques levados a cabo na semana passada em Barcelona e Cambrils, no qual morreram 15 pessoas.

No entanto, divulgou que uma brigada de minas e armadilhas está a verificar com o auxílio de um robô se os explosivos são autênticos. Entretanto, o La Vanguardia e o El País garantem que o cinto de explosivos já foi retirado do cadáver.

As autoridades pedem que ninguém se aproxime do local onde foi abatido o homem.

O La Vanguardia, que começou por dizer que Younes Abouyaaqoub tinha sido detido em Sant Sadurní d'Anoia, a 11 quilómetros de Subirats, avança agora que foi abatido.

Ainda antes da confirmação dos Mossos d'Esquadra, o El País dizia que um cidadão terá avisado as autoridades para a presença de alguém suspeito naquela localidade. Uma patrulha ter-se-á deparado com um homem com um cinto de explosivos e terá disparado. O El Mundo, por seu lado, indicava que o homem tinha traços semelhantes aos do suspeito do ataque nas Ramblas e que foi abatido ao gritar "Ala Akbar".

Governo e polícia catalã confirmaram hoje que as buscas se concentravam em Younes Abouyaaqoub, o alegado condutor da carrinha que matou 13 pessoas nas Ramblas, artéria central de Barcelona.

"É perigoso e pode estar armado", indicaram os Mossos d'Esquadra no Twitter. A polícia catalã revelou quatro imagens deste homem e lançou um apelo à população, para que contacte as autoridades em caso de ter alguma informação que possa ajudar na investigação e na caça ao homem. Além do aviso de que o suspeito é perigoso e pode estar armado, consta a informação de que "tem aparência física normal", mede cerca de 1,80 metros, usa cabelo curto, tem pele escura e pode ter barba.

O conselheiro do Interior do governo da Catalunha afirmou que este marroquino é o autor material do ataque e que recai sobre ele um mandado internacional de busca e captura. Joaquim Forn admitiu que, apesar de não existirem indícios de que Younes Abouyaaqoub já tenha saído da Catalunha, as autoridades coordenaram-se com as forças policiais europeias e que o suspeito é atualmente procurado em toda a Europa.

As autoridades confirmaram que o suspeito fugiu das Ramblas através do mercado de la Boquería e que foi a pé até à zona universitária