Ministro confirma: homem morto em Milão é "sem sombra de dúvida" Anis Amri

Suspeito do ataque em Berlim foi abatido pela polícia numa operação de rotina

É "sem sombra de dúvida" Anis Amir. Foi assim que o ministro do Interior italiano confirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que o homem abatido pela polícia italiana em Milão é o principal suspeito de ter conduzido o camião que abalroou dezenas de pessoas num mercado de Natal em Berlim, fazendo 12 vítimas mortais e quase 50 feridos.

O ministro Marco Minniti confirmou assim a notícia que fora avançada pela agência Reuters ao início da manhã, e que os meios de comunicação italianos repetiram, citando fontes dos serviços de segurança.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, tudo aconteceu de madrugada, pelas três da manhã: um homem de origem magrebina estava frente à estação de comboios de Sesto San Giovanni, nos subúrbios de Milão, quando foi abordado pela polícia, que lhe pediu os documentos numa operação de rotina. Em resposta, o homem tirou uma arma da mochila e começou a disparar. Os agentes responderam e o suspeito acabou por ser morto na troca de tiros. Terá gritado "Allahu Akbar" (Deus é grande) antes de morrer.

Um agente da polícia ficou ferido e foi hospitalizado, em resultado do tiroteio, mas não corre risco de vida.

Na mochila do suspeito terá sido encontrado um bilhete de comboio que indica que Amri teria acabado de chegar de Paris. As autoridades italianas só terão descoberto que se tratava do terrorista de Berlim depois de ser feita uma comparação das impressões digitais.

Recorde-se que o suspeito do ataque com um camião em Berlim já tinha estado preso em Itália: passou quatro anos na cadeia depois de ter sido condenado por fogo posto.

