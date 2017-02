Pub

Jovem detida que terá morto meio-irmão de líder norte-coreano disse que não sabia da tentativa de assassinato e que era paga para fazer partidas para programa de "apanhados"

A mulher indonésia tida como segunda suspeita do assassinado de Kim Jong-Nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-Un, pensava que tudo não passava de uma partida de um programa de televisão de comédia. Segundo o chefe da polícia indonésia, Siti Aisyah, de 25 anos, era paga para participar neste tipo de partidas.

Kim Jong-Nam, primeiro filho do falecido líder da Coreia do Norte Kim Jong-Il, foi assassinado esta segunda-feira no aeroporto de Kuala Lumpur, Malásia, alegadamente por duas mulheres que usaram um spray como arma.

O chefe da polícia da Indonésia, Tito Karnavian, afirmou esta sexta-feira aos jornalistas que Aisya e outra mulher participaram algumas vezes em partidas que consistiam em convencer homens a fecharem os olhos e borrifá-los com água. Karnavian estava a recontar informações que terá obtido das autoridades malaias, segundo a AP.

"Esta ação ocorreu três ou quatro vezes e elas recebiam dólares por isso. No último alvo, Kim Jong-Nam, aparentemente havia materiais perigosos na água", disse Karnavian. "Ela não sabia que se tratava de uma tentativa de assassinato por parte de agentes estrangeiras".

Um familiar da suspeita disse numa entrevista a um canal de televisão indonésio que ela tinha sido contratada para participar num programa de comédia e que tinha viajado para a China por causa desse emprego. Autoridades indonésias confirmam que Aisyah viajou para vários países além da Malásia, mas não especifico quais.

Siti Aisyah foi identificada graças às imagens das câmaras de segurança do aeroporto e foi presa esta quarta-feira. O namorado de Aisya, um cidadão da Malásia identificado como Muhammad Farid, também está sob custódia policial, assim como uma segunda suspeita, uma mulher de nome Doan Thi Huong que, segundo os documentos de identificação, será vietnamita e terá 28 anos.

Oficiais norte-coreanos tentaram impedir a realização da autópsia ao corpo de Kim Jong-Nam mas as autoridades malaias fizeram-na à mesma, segundo a AP. Os resultados deverão sair em breve.

O corpo do meio-irmão do líder continua na Malásia pois, apesar das autoridades acreditarem que Kim Jong-Nam tem três filhos de duas mulheres que vivem em Pequim e Macau, ainda ninguém reclamou o corpo nem foi fornecida nenhuma amostra de ADN para libertação do mesmo.