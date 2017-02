Pub

Uma das mulheres detidas pelo homicídio, alegadamente encomendado por Pyongyang, diz que lhe pagaram para atirar óleo de bebé à cara de alguém num "reality show"

A mulher de nacionalidade indonésia que foi detida na Malásia por suspeita de ter assassinado o meio-irmão de Kim Jong-un, líder do regime norte-coreano, disse às autoridades que recebeu 400 ringgits da Malásia, cerca de 85 euros, para participar numa partida que seria transmitida num reality show.

Segundo a BBC, Siti Aisyah, de 25 anos, falou com responsáveis da embaixada indonésia na Malásia, que a visitaram na prisão: "ela disse apenas que alguém lhe pediu para fazer isto. Encontrou-se com algumas pessoas que pareciam japonesas ou coreanas", revelou o vice-embaixador indonésio, Andreano Erwin. "Segundo ela, uma pessoa deu-lhe 400 ringgits para fazer isto. Diz que lhe deram uma espécie de óleo, como óleo para bebé", acrescentou. O objetivo seria borrifar a face do alvo, Kim Jong-nam, com o óleo de bebé, brincadeira que faria depois parte de um programa de televisão.

O mesmo responsável disse ainda que a indonésia parece não ter sido fisicamente afetada pelo gás VX, altamente tóxico que, segundo as autoridades malaias, matou Kim Jong-nam. Trata-se de um químico letal fabricado para contexto de guerra química e que foi entretanto proibido pela Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ), organização internacional que trabalha em ligação com as Nações Unidas. A convenção que proíbe o gás VX, cuja aplicação e vigilância é da responsabilidade da OPAQ, não foi assinada pela Coreia do Norte.

As análises post mortem revelaram vestígios de VX no rosto e olhos de Kim Jong-nam. Segundo especialistas, basta uma gota para causar a morte de quem contacta fisicamente ou inala o gás. O seu efeito é praticamente imediato, sendo a vítima acometida de convulsões, náuseas, falha respiratória, paralisia muscular antes da morte. A única forma de evitar este desenlace é a limpeza imediata com grandes quantidades de água.

A polícia da Malásia revelou que as duas mulheres que são suspeitas de levar a cabo o ataque - a indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Doan Thi Huong, ambas detidas - se dirigiram de imediato para as casas de banho onde lavaram as mãos depois de terem abordado Kim Jong-nam no terminal do aeroporto de Kuala Lumpur, o que não impediu que uma delas tivesse sido acometida de vómitos e outros sintomas, não especificados, de intoxicação. Existe um antídoto ao VX, que deve ser administrado por injeção, o que explica a sua sobrevivência.