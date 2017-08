Pub

O gabinete de saúde da Andaluzia já pediu desculpa pelo caso

Um homem surdo esperou durante quase sete horas para ser atendido num hospital da Andaluzia, Espanha, porque o chamaram através do sistema de altifalantes. Juan José denunciou o caso através de um vídeo em que explicou tudo o que lhe aconteceu, com recurso a mensagens escrita, e já recebeu um pedido de desculpas por parte do organismo que gere o sistema de saúde público daquela região espanhola.

O homem contou que se deslocou ao hospital Torrecárdenas de Almería por causa de uma complicação relacionada com a diabetes e que avisou que era surdo. No entanto, queixou-se, ninguém o chamou para ser visto, pelo que se foi embora ao fim de quase sete horas.

Percebeu então que o haviam chamado, mas pelo sistema de altifalantes. Ou seja, os serviços ignoraram o seu aviso de que era surdo e de que necessitava de outro tipo de chamamento.

A situação, denunciada no Facebook de uma plataforma de defesa da saúde pública, a Marea Blanca Alméria, obrigou o gabinete responsável pela saúde da região da Andaluzia a desculpar-se. Fontes do departamento citadas pelo jornal El Mundo dizem que se tratou de um caso pontual e que estarão atentos para garantir que o protocolo neste tipo de situações é cumprido, ou seja, para que os profissionais com que estes pacientes se cruzam tenham conhecimentos da surdes, desde a receção aos médicos.

O hospital também lamentou o incidente e explicou ter um protocolo para acompanhar doentes com necessidades especiais.