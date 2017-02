Pub

Hoje, deputados escolhem presidente entre membros da velha oposição, do centrão e da nova oposição, divisão informal da casa. O Planalto torce, em segredo, pela primeira

Quem duvida da importância do presidente da Câmara dos Deputados na vida política brasileira devia perguntar a opinião de Dilma Rousseff (PT), a presidente deposta em 2016, depois de durante ano e meio ter enfrentado a implacável fúria do então chefe dos parlamentares Eduardo Cunha (PMDB), o homem que executou o seu impeachment. Michel Temer (PMDB), cuja carreira foi forjada no Parlamento, não está entre os que duvidam. O presidente da República - eleito pelo voto dos congressistas - vigia com atenção a eleição de hoje, da qual depende em boa medida o sucesso ou o insucesso do seu governo.

"Desde que foi alçado à condição de presidente da República, após processo de impeachment protagonizado por Eduardo Cunha, Temer vem dando prioridade a manter a coesão da sua base de apoio no Congresso", sublinha o professor de Ciência Política na Faculdade Getúlio Vargas Marco Antonio Teixeira. "Para tanto, tem recebido inúmeros parlamentares em audiências, oferecido jantares aos congressistas ou buscado soluções para crises agudas do poder legislativo", prossegue o académico n"O Estado de S. Paulo.

A razão é simples: para aprovar as emendas constitucionais impopulares a que se propôs quando assumiu o poder, como a que prevê limite de gastos na saúde, educação ou a reforma do sistema de previdência, o Planalto necessita de votações acima de 60%. Para os seus apoiantes, a diferença entre ficar na história como presidente reformador ou como tempo perdido está na aprovação das medidas. E, portanto, na forma de lidar com o legislativo.

Dos candidatos que já avançaram, Temer diz em privado preferir Rodrigo Maia (DEM), com quem manteve estreita relação desde que o atual mandatário substituiu Cunha em julho, detido na Lava-Jato. Maia pertence ao grupo a que se chama velha oposição, composto também pelo PSDB, os dois partidos que se opunham ao governo dos petistas Lula da Silva e Dilma.

O PT, por sua vez, acompanhado pelos partidos mais à esquerda da Câmara, lidera a nova oposição - conjunto de forças apeadas do poder em 2016 - e do qual emerge André Figueiredo, do PDT, como candidato. Por mero pragmatismo, porém, há alas do PT que defendem apoio a Maia. Ainda à esquerda, o independente PSOL avançou com a veterana Luísa Erundina.

Mas a principal fatia da câmara faz parte do centrão, bloco de 13 partidos que apoiava Dilma e mudou de lado no impeachment, como o próprio PMDB de Temer. O centrão produziu três candidatos - Jovair Arantes (PTB), relator do texto votado na Câmara que determinou a queda de Dilma, Rogério Rosso (PSD), segundo classificado atrás de Maia em julho, e Júlio Delgado (PSB), que se candidatou nas últimas horas para baralhar as contas.

Os três deixam no ar a possibilidade de se unirem na reta final: "Jovair está a pedir votos de lá e eu de cá, na frente vamos juntá-los", disse Rosso à Folha de S. Paulo. "Há 513 deputados, dos quais 512 podem ser candidatos sem precisar de pareceres jurídicos", acrescenta Arantes num ataque a Maia. É que a candidatura do presidente ainda está em análise por a Constituição proibir a reeleição. O deputado alega, no entanto, que não cumpriu os dois anos de mandato mas só seis meses, como substituto de Cunha.

Cunha, mesmo numa cela de Curitiba perto do gabinete do juiz da Lava-Jato Sérgio Moro, influi por recados na eleição da câmara que governou no último ano e meio e onde estabeleceu uma formidável rede de influência.

As eleições são a duas voltas caso o mais votado não consiga maioria absoluta à primeira. Temer, que já ocupou o cargo de 1997 a 2001 e de 2009 a 2010, será o mais atento dos espectadores.

O Senado, câmara alta do Parlamento, deve eleger Eunício Oliveira (PMDB), conhecido como "índio" nas listas de suborno da Odebrecht, como presidente, em batalha eleitoral com José Medeiros (PSD).

São Paulo