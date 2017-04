Pub

Dúvidas sobre a existência das câmaras de gás afastaram líder temporário da Frente Nacional pouco depois de assumir o cargo. Merkel acha que Macron será um bom presidente

Com a decisão de Marine Le Pen abandonar temporariamente a liderança da Frente Nacional, Jean-François Jalk foi o escolhido para ocupar o cargo até ao final da campanha. Mas a escolha acabou por tornar-se num revés para a candidata presidencial, obrigando à sua substituição por Steeve Briois.

Horas depois de se saber que Jalk seria o sucessor de Le Pen veio a público uma entrevista que este deu em abril de 2000 a uma universitária na qual o eurodeputado colocava em causa a existência de câmaras de gás durante o regime nazi. "Considero que do ponto de vista técnico é impossível, quero dizer não podem ser usados em extermínios em massa. Porquê? Porque são precisos vários dias para descontaminar uma sala (...) onde foi usado Zyklon B", disse o eurodeputado na referida entrevista. Ontem, ao Le Monde, disse não se lembrar de ter falado com a universitária.

Este tipo de afirmações reaviva fantasmas da Frente Nacional liderada por Jean-Marie Le Pen - de quem Jean-François Jalkh é aliado - que chegou a chamar às câmaras de gás um "detalhe" histórico. Uma linha de discurso que levou, há dois anos, Marine Le Pen a expulsar o próprio pai da Frente Nacional, numa tentativa de livrar o partido da imagem xenófoba e anti-semita que tinha até então.

"Condenamos tal tipo de observações e ele contesta-as", afirmou Louis Aliot, um dos vice-presidentes da FN, adiantando que Jalkh "apresentou uma queixa" contra a universitária. "Hoje é Steeve Briois que assume. O assunto está encerrado", acrescentou. "Acredito que ele está extremamente afetado pela difamação de que é vítima", afirmou Marine Le Pen.

A campanha de Emmanuel Macron também reagiu a esta polémica. "Com tudo o que sabemos das opiniões revisionistas que a família Le Pen tem expressado no passado, chega a uma altura em que as mulheres e os homens de França devem abrir os olhos para onde a Frente Nacional vem", afirmou diretor de campanha de Macron.

Uma sondagem da BVA conhecida ontem mostra que Macron será eleito no próximo dia 7 com 59% dos votos, ficando Marine Le Pen pelos 41%, havendo 22% de indecisos. Um outro estudo de opinião, da Ifop-Fiducial, dá 60% das intenções de voto ao centrista e 40% à nacionalista, avançando com a existência de 29% de indecisos.

Apelo à extrema-esquerda

Jean-Luc Mélenchon, o candidato de extrema-esquerda que ficou em quarto lugar na primeira volta, reafirmou ontem que não apoiará nenhum candidato, mas deixou claro que Le Pen não terá o seu voto. "Alguém duvida que não vou votar na Frente Nacional? (...) Em quem irei votar não digo. Mas não é preciso ser um génio para adivinhar o que vou fazer", declarou no Youtube.

Pouco antes deste vídeo ser conhecido, Le Pen usou o Twitter para, através de um vídeo, dirigir-se aos apoiantes de Mélenchon pedindo aos eleitores da extrema-esquerda para "bloquearem" Macron. Uma atitude classificada por um porta-voz de Mélenchon como "manobras eleitorais não muito dignas".

Nicolas Dupont-Aignan, sexto na primeira volta, anunciou ontem o seu apoio a Le Pen.

O fim da UE

Uma vitória de Le Pen significaria "o fim da UE como a conhecemos", alertou ontem o ministro alemão para a Europa. "Não quero especular, mas claro que teria consequências massivas para uma Europa unida. Seria um claro sinal que as coisas não podem prosseguir como estão", prosseguiu Michael Roth, sublinhando estar "satisfeito por Macron ter uma boa hipótese de ganhar a eleição".

A chanceler também se pronunciou, afirmando que Macron daria um "presidente forte". Questionada sobre se a Alemanha aceitará as futuras exigências francesas de aumentar a sua contribuição para a UE, Angela Merkel respondeu: "Veremos. Não posso antecipar as discussões com o futuro presidente francês".