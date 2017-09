Subida das águas mata mais do que o vento num furacão

Pub

Autoridades repetiam avisos de que o Irma podia causar um aumento de 4,5 metros no nível das águas. Dois milhões estavam ontem sem luz e foi declarado recolher obrigatório

"Os ventos fazem manchetes, mas é a água que te pode matar", repetia ontem um jornalista da CNN, pouco depois de o Irma ter tocado no sul da Florida. O furacão era então de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson (passaria depois para 3), o que significava que a velocidade do vento era superior a 209 km/h. Mas, segundo um estudo a este tipo de tempestades que ocorreram entre 1963 e 2012, o vento é responsável por apenas 8% das vítimas mortais. A água é a principal causa de morte - 27% devido às inundações causadas pela chuva e 49% por causa do aumento do nível das águas. "Fiquem longe da água", avisavam ontem as autoridades à medida que o Irma subia lentamente (19 km/h) junto à costa oeste da Florida.

Em algumas zonas deste estado norte-americano, esperava-se que a água pudesse subir 4,5 metros (no Katrina, em 2005, subiu 8,5 metros no Louisiana). As ruas do bairro de Brickell, em Miami (poupada ao impacto direto do olho da tempestade), pareciam rios. Na costa do Golfo do México, junto a baía de Tampa, havia relatos de que a água tinha recuado (o mesmo aconteceu em algumas praias das Bahamas). O fenómeno justifica-se porque o vento produz uma circulação vertical da água que, em zonas profundas, não tem qualquer impacto. Contudo, junto à costa onde a profundidade é menor, a água acaba por ser empurrada para trás , antes de o vento a trazer para o interior.

O risco de subida das águas, que tanto pode ocorrer antes ou após a passagem do furacão dependendo do vento e da zona, era particularmente grave na região de Naples, onde vive mais de um milhão de pessoas. "Preocupo-me com todas as pessoas que não acreditam na subida brutal das águas. É vital temer esta inundação", disse à agência de notícias AFP Virginia Defreeuw, uma idosa que deixou a sua casa prefabricada e refugiou-se num abrigo como outras 70 mil pessoas. 6,5 milhões receberam ordem para deixarem as suas casas e dois milhões estavam ontem sem luz e havia recolher obrigatório.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O governador da Florida, Rick Scott, pediu ao presidente norte-americano, Donald Trump, a declaração de "catástrofe maior" - que ao contrário do estado de emergência implica o compromisso com programas federais e estaduais de recuperação a longo termo.

As primeiras três vítimas mortais na Florida resultaram contudo de acidentes de viação. Isso elevou para 27 o número de mortos deixados pelo furacão Irma desde que primeiro tocou terra, na quarta-feira, na ilha de Barbuda. Esta ilha, nas Pequenas Antilhas, acabou por ser poupada à passagem de um segundo furacão na mesma semana, depois de o Jose virar para norte. O presidente francês, Emmanuel Macron, parte hoje para Saint-Martin (administrada pela França), onde 90% das casas ficaram danificadas.

Em Cuba, ainda se sentiam os efeitos da tempestade, em especial na costa norte da ilha. Havia relatos de ondas de 11 metros em Havana, com hotéis como o Copacabana a terem que ser evacuados junto com áreas residenciais que ficaram alagadas. Autoridades procuravam restabelecera luz às zonas afetadas.