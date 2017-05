Steven Seagal banido da Ucrânia por ser uma "ameaça à segurança nacional"

Seagal com Putin em Moscovo

O ator vai regularmente a Moscovo e defendeu a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia em 2014

O ator Steven Seagal está proibido de entrar na Ucrânia durante cinco anos, depois de ter sido considerado uma ameaça à segurança nacional. Tudo por causa dos laços da estrela de ação norte-americana à Rússia de Vladimir Putin.

Uma carta publicada no site Apostrophe, e confirmada pelo porta-voz dos serviços de segurança ucranianos, dá conta da decisão, tomada depois de o ator ter adquirido cidadania russa - assinalando que o conflito que opõe os dois países se joga em vários palcos.

Na altura, em comunicado, Putin disse que os dois homens há muito que conversavam sobre o desejo de Seagal de obter a cidadania russa e que tinha concordado em fazê-lo "num ato totalmente despolitizado".

O ator vai regularmente a Moscovo e defendeu a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia em 2014. No ano seguinte foi incluído numa proposta de "lista negra" de personalidades do mundo das artes e entretenimento que tinham apoiado a anexação, que contavam com cerca de 500 nomes.