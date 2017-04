Pub

Chefe de estratégia da Casa Branca perde assento por decisão do presidente dos EUA

Uma das nomeações mais polémicas de Donald Trump, Steve Bannon , o chefe de estratégia da Casa Branca, foi afastado do Conselho de Segurança Nacional. No memorando sobre a composição do Conselho, divulgado esta quarta-feira, não consta o nome de Bannon.

Trump volta assim atrás numa decisão que, não só é recente, como foi polémica, porque dava a Bannon acesso a reuniões de grande importância.

A Reuters, citando fonte da Casa Branca, diz que Bannon já não era necessário no órgão depois da saída de Michael Flynn, primeiro conselheiro de defesa nacional de Trump. Aliás, Bannon apenas estaria no Conselho de Segurança Nacional para supervisionar Flynn, que se demitiu depois de revelados contactos com o embaixador russo nos EUA, Sergei Kisylak, antes da tomada de posse de Donald Trump. Bannon apenas terá estado presente numa das reuniões regulares do Conselho de Segurança Nacional.

As mudanças feitas por Trump terão também como objetivo a promoção do conselheiro H.R. McMaster, que, dizem as mesmas fontes, tinha dificuldades em trabalhar com Bannon. Robert Costa, correspondente do Washington Post na Casa Branca, tem utilizado o Twitter para dar atualizações sobre a situação.

A notícia foi avançada Bloomberg, que diz ainda que Trump despromoveu Tom Bossert do cargo de conselheiro de Segurança Nacional.

Com esta mudança, Joseph Dunford, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e Dan Coats, responsável pelas agências de serviços secretos, regressam a uma posição permanente no Conselho de Segurança Nacional.

Antigo responsável pelo site de notícias ligado à extrema-direita Breitbart News, a nomeação de Bannon para o Conselho de Segurança Nacional foi alvo de várias críticas de membros do congresso. Estes consideravam inapropriado que o chefe de estratégia da Casa Branca tivesse algo a dizer sobre assuntos de segurança nacional.

Os motivos do afastamento ainda não foram revelados oficialmente.

Em atualização