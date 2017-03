Pub

O físico britânico diz que se fartou de usar a voz computorizada de há 30 anos

Stephen Hawking fala com a mesma voz há 30 anos, um sistema criado para si pela Intel depois de a esclerose lateral amiotrófica de que padece lhe ter afetado as cordas vocais.

O sistema, revolucionário à época, "lê" as palavras que o cientista escolhe no ecrã (através do movimento de um dedo, inicialmente e, mais recentemente, com o olhar), numa voz sintetizada que se tornou mundialmente reconhecível. O tom e o ritmo da "fala" desse software tornou-se a voz de Hawking.

Agora, o físico decidiu que chegou a hora de mudar. "Chegou o momento de encontrar uma nova voz", diz o professor catedrático de Cambridge. E, para o fazer, nada melhor do que fazer audições a uma série de estrelas do espetáculo (e não só).

Atores como Lin-Manuel Miranda, Liam Neeson, Anna Kendrick, Rebel Wilson ou Eddie Redmayne - que fez de Hawking no filme biográfico "A Teoria de Tudo" - não quiseram deixar escapar a oportunidade de poder ser a voz do cientista mais famoso do mundo.

Mas as audições não correram exatamente da melhor forma, por várias razões, como mostra este vídeo:

O projeto foi na realidade criado para promover o Red Nose Day, uma campanha de angariação de fundos com fins sociais do Comic Relief que se realiza estes dias 24 e 25 no Reino Unido e nos EUA.

A campanha inclui espetáculos de música e comédia ao vivo transmitidos pela televisão.

Quanto a Hawking, no fim ele lá escolhe uma nova voz (que nem sequer tinha participado nas audições). Veja no fim do vídeo...