Francielly Azevedo viu-se por acaso numa cidade a mais de 3500 quilómetros de casa

Uma turista brasileira foi passar uma semana de férias a Natal, cidade 3500 quilómetros a norte da sua, Curitiba, e deparou-se com a sua foto a servir de ilustração a um carrinho de praia de um vendedor de crepes.

Achei que estava louca até porque tinha tomado umas cervejas a mais", disse Francielly Azevedo, de 24 anos. "Mas era mesmo eu".

Francielly estava a relaxar ao sol, quando um vendedor de praia passou com um carrinho de crepes e perguntou se ela queria comprar, distraidamente ela respondeu que não mas quando uns instantes mais tarde olhou para o veículo percebeu que uma foto dela o ilustrava.

"Voltei a correr para o carrinho a dizer "sou eu", "sou eu"". A foto em causa foi colocada por Francielly, que trabalha como repórter de imagem numa televisão local de Curitiba, na sua página de facebook em 2013, após uma reportagem numa feira de crepes franceses. O vendedor de crepes da longínqua Natal teve acesso à foto pela internet e achou-a interessante para ilustrar o carrinho.

Nunca pensou que no quinto maior país do mundo, com área maior do que a União Europeia e quase 100 vezes o tamanho de Portugal, a fotografada viesse a ser sua potencial cliente. Quando Francielly o abordou, a sua primeira reação foi fugir, com medo de ser processado. "Nada disso, mas deu-me quatro crepes de compensação", disse, rindo-se, a turista.