Cerca de 1,186 milhões de euros é quanto espera o vencedor de uma lotaria. Caso se atrase, o dinheiro vai para a caridade

De uma lotaria criada para celebrar as 27 medalhas ganhas pela Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, este ano, está por reclamar um prémio de cerca de 1,186 milhões de euros. O problema? Só tem até à meia-noite desta quinta-feira.

A Camelot, operadora que regulou o concurso, diz que a have é RUBY 6863 3083. Se esteve pelo Reino Unido e tem este código, convém despachar-se.

O bilhete com o prémio por reclamar foi comprado na zona de Merthyr Tydfil, no País de Gales, ou em Rhondda Cynon Taff, também no mesmo país.

"Procurem nos bolsos, nas carteiras, nas malas e atrás do sofá. Temos champanhe no gelo e fazemos figas para que o sortudo reclame o prémio", disse Andy Carter, da Lotaria Nacional britãnica.