May pode conseguir uma vantagem maior sobre os Trabalhistas do que aquela que Thatcher conseguir em 1979

Uma sondagem divulgada hoje dá uma vantagem de 16 pontos percentuais ao Partido Conservador britânico sobre os Trabalhistas, a um mês das eleições marcadas para 08 de junho.

Na sondagem da empresa Opinium publicada pelo semanário The Observer, os "tories" liderados pela primeira-ministra, Theresa May, têm menos um ponto de vantagem do que na semana passada, com 46% de intenções de voto contra 30% dos trabalhistas.

Os liberais democratas subiram um ponto, atingindo 09%, e os eurocéticos do Ukip ficaram com os mesmos 07%.

Relativamente à taxa de aprovação dos líderes, Theresa May está com 46%, enquanto o trabalhista Jeremy Corbyn tem 21%.

Na pergunta sobre que assuntos mais determinam o voto dos britânicos, o sistema público de saúde surge em primeiro lugar, seguido pela saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).