Muitos dos que atravessam África para depois cruzar o Mediterrâneo e chegar a Itália acabam em centros de detenção na Líbia sujeitos a um "inferno", revela a UNICEF.

"Os homens que nos empurraram para dentro do barco disseram-nos para olhar para as estrelas. Estávamos no meio do mar e toda a gente chorava", conta Kamis, de apenas 9 anos. Ela e a mãe, Aza, decidiram fugir da Nigéria e arriscar a viagem até ao Norte de África, para depois tentarem a travessia do Mediterrâneo. Não chegaram a Itália. Foram apanhados à deriva no mar e hoje encontram-se num centro de detenção na Líbia. Muitas vezes geridos por milícias, estes locais "são prisões e campos de trabalhos forçados", garante a UNICEF num estudo ontem tornado público e intitulado "Uma jornada mortal para as crianças".

Antes de deixarem a Nigéria, Kamis disse à mãe que queria ser médica. Aza garantiu-lhe que se chegassem à Europa o sonho seria possível. Estima-se que mais de 4500 pessoas tenham morrido no ano passado ao tentar cruzar as águas do Mediterrâneo que separam a Líbia de Itália e que 700 fossem crianças. No total terão sido cerca 180 mil os migrantes a desembarcar na costa italiana - quase 30 mil eram crianças.

Além dos que morrem no mar e daqueles que conseguem chegar ao outro lado, há os outros, como Kamis e Aza, que se encontram presos na Líbia. Segundo a UNICEF, em setembro de 2016 seriam 256 mil os migrantes identificados em território líbio - entre os quais 28 mil mulheres e 23 mil crianças (um terço não acompanhadas). Acredita-se que os números reais sejam pelo menos três vezes mais altos.

O relatório da UNICEF fala num "inferno" e revela a violência a que estão sujeitos os migrantes que se encontram em cativeiro nos centros de detenção na Líbia. Mulheres e crianças são espancadas, violadas, sujeitas a trabalhos pesados e vivem em condições de grave subnutrição. "Estou aqui há sete meses. Somos tratados como galinhas. Batem-nos e não nos dão boa comida nem boa água. Abusam de nós. Há muita gente a morrer de doenças e de frio", conta Jon, um nigeriano de 15 anos, que vive num desses centros de detenção na Líbia. Para o estudo agora tornado público foram entrevistadas 82 mulheres e 40 crianças - 75% alegam que foram vítimas de algum tipo de violência, abuso ou agressão.

Ao mesmo tempo que a situação para os migrantes representa um "inferno" para outros intervenientes no processo, trata-se de um negócio lucrativo, sublinha a UNICEF. Todos os dias milhares de pessoas, vindas do interior de África e do Médio Oriente, tentam chegar à Líbia e depois saltar para Itália, naquela que é conhecida como a rota do Mediterrâneo Central. Fogem da guerra e de condições de vida muitas vezes desumanas. "Não se trata apenas de um caminho trilhado por pessoas desesperadas. Também representa um negócio multimilionário controlado por redes criminosas", escreve a UNICEF. Em 2016, foram 180 mil os migrantes que recorreram a traficantes para tentar chegar a Itália. "Não me falaram dos riscos que iria enfrentar. Só me deparei com essa realidade quando o mar se estendia diante dos meus olhos. Tinha pago 1400 dólares [1320 euros] pela viagem. Se decidisse não embarcar ninguém me devolveria o dinheiro", conta Aza, mãe de Kamis.

Na Líbia as condições que encontram são no mínimo precárias, nomeadamente em matéria de segurança. O país continua assolado por conflitos entre diferentes milícias. Tal como o Fundo das Nações Unidas para a Infância explica no relatório, cada milícia controla a sua parcela de território, impõe as suas leis e prende migrantes para depois explorar como mão de obra forçada. "Fomos levados para o centro de detenção de Sabratha e aí ficámos durante cinco meses. Todos os dias nos batiam e não havia comida nem água. Houve uma criança que nasceu e tiveram de usar água salgada para tratar do bebé", conta Kamis à UNICEF.

A agência da ONU identificou 34 centros de detenção na Líbia, sendo 24 deles geridos pelo departamento do governo responsável pelo combate à imigração ilegal. "É frequente, durante longos períodos, haver 20 migrantes metidos em celas de apenas quatro metros quadrados", revela a UNICEF. Os restantes centros são comandados por milícias distintas. O governo líbio alega que nada pode fazer. "Há dezenas de prisões ilegais sobre as quais não temos qualquer controlo. Pelo menos 13 estão em Tripoli", sublinha, citado no relatório da UNICEF, um agente da polícia que presta serviço no Ministério do Interior. "As milícias prendem os migrantes, ficam com eles durante algum tempo em centros de detenção, tiram-lhes todo o dinheiro e depois metem-nos em jangadas a caminho de Itália", acrescenta a mesma fonte.

Muitos morrem na longa travessia desde as entranhas de África até à costa italiana. Alguns conseguem chegar à Europa. Talvez Kamis um dia venha a ser médica.