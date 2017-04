Pub

Entrevista a Lord Boswell, presidente da comissão de Assuntos Europeus da Câmara dos Lordes no Reino Unido

O presidente da comissão de Assuntos Europeus da Câmara dos Lordes, Lord Boswell, esteve ontem em Lisboa para falar sobre o brexit com os deputados da comissão homónima no Parlamento. Ao DN falou das complicadas negociações sobre a futura relação, dos direitos dos portugueses que vivem no país e de como ter só um voto no final é insuficiente para os lordes.

Disse aos deputados portugueses que na realidade era contra o brexit...

A comissão a que presido não tomou uma posição, mas não tenho problemas em dizê-lo. Ao abrigo das responsabilidades do cargo, não estando ligado a um partido, não costumo falar disso. Acho que à medida que avançamos para as negociações se torna irrelevante.

Nove meses após o referendo, o Reino Unido acionou o artigo 50.º do Tratado de Lisboa que dá início às negociações. Será possível acabar em dois anos?

Acho que é possível implementar os termos do artigo 50.º. Isso tem que acontecer ou não haverá acordo, a não ser que haja uma extensão do prazo acordada por todos os Estados. Mas, acho que os pormenores de um acordo comercial abrangente, que o governo diz querer e com o qual concordamos, irão demorar mais tempo. Há aqui três elementos: o acordo de saída, a estrutura para uma nova relação e a pressão de negociar um novo acordo comercial detalhado, que poderá demorar mais tempo. O acordo de livre comércio mais profundo que temos é o do Canadá e isso demorou mais de oito anos a negociar.

Haverá um acordo transitório?

O que temos claro neste momento é a direção que queremos tomar. Acho que as pessoas no Reino Unido e nos outros 27 países tinham dúvidas sobre se iríamos ou não sair e agora honrámos a decisão do referendo. O interessante será saber que assuntos não poderão ser resolvidos a tempo e podem ser mantidos para mais tarde. Acho que tudo ficará mais claro no próximo mês ou dois.

Mas é possível que em maio de 2019 ainda não haja um verdadeiro brexit ou que haja um hard brexit?

É muito fácil deixarmos a retórica assumir o controlo da situação e acho que existem problemas diplomáticos grandes quando isso acontece. Mas, ideologicamente, há pessoas que, na realidade, desejam um hard brexit e estariam felizes por retroceder para os termos da Organização Mundial do Comércio e não ter nenhuma associação futura. E alguns podem argumentar que, por exemplo, seria inaceitável a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça. Agora estamos a avançar para uma compreensão realista de que terá que haver uma negociação e um compromisso.

Para Portugal, são importantes os portugueses que vivem no Reino Unido. Que garantias há em relação a eles?

Quando a primeira-ministra falou nisso a Comissão Europeia disse que não podia haver qualquer negociação até ser acionado o artigo 50.º. Depois há o princípio de Bruxelas de que nada está acordado até tudo estar acordado. Então pode não ser possível saber todos os detalhes. Há questões, por exemplo, em relação à data de implementação das mudanças. Sugerir que uma alteração vá até à data do referendo é arbitrário e não me parece sustentável. A posição britânica é que somos membros até sairmos da União Europeia. Mas se formos para a data quando deixarmos de o ser, então podemos ter muitas pessoas que de repente querem entrar. E também há a situação de termos ou não um regime separado para pessoas que já estão lá... Toda a negociação vai ser complicada.

E a "conta do brexit", que pode chegar a 60 milhões de euros. Qual é a posição do Reino Unido em relação a isso?

Falo em nome do meu comité, não do governo. Nós fizemos um estudo e não há qualquer obrigação legal depois de sairmos, porque não há nada nas regras que diga que essas obrigações devem ser cumpridas. Contudo, no mundo real não podemos deixar de respeitar a situação dos programas que existem. Os diplomatas experientes sabem que esse será a parte difícil de qualquer negociação europeia: o dinheiro. O que acho interessante é que parece existir uma conjunção razoável de pontos de vista em vez de partirmos para o confronto.

Theresa May ligou o acordo comercial à questão de segurança, o que alguns viram como uma ameaça. Foi?

Estou certo que não foi essa a intenção, mas houve pessoas que fizeram essa leitura. Não vejo isso como uma condição, é algo que está associado.

A questão da Irlanda do Norte e de uma fronteira com a Irlanda depois do brexit é um dos principais problemas que também terá que ser resolvido...

Não sei se poderemos ter o crédito aí, mas foi um dos temas que discutimos desde o início. Em parte por causa das consequências económicas, em parte pelas ameaças ao nível do processo de paz - e o facto de termos uma fronteira física torna reais essas ameaças -, estávamos muito ansiosos por lembrar que este não deve ser um dano colateral do brexit. Agora como isso vai funcionar na prática, dizer que tipo de acordo vamos ter, em especial se não vamos ter a continuidade do mercado comum, é muito difícil. Mas tem que ser decidido.

Acha que o brexit pode ser o início de um diálogo sobre a reunificação da Irlanda?

Acho que isso é para outros decidirem.

E quanto à Escócia e ao novo referendo?

Vamos fazer um relatório sobre a situação, já tivemos sessões muito interessantes, e logo teremos conclusões.

Os Lordes estão satisfeitos por só ter direito a um voto final sobre o acordo?

Dizer só que no final de 18 meses será tomada uma decisão e temos que dizer "sim" ou "não" não é a forma correta de avançar. Temos que encontrar um meio-termo, onde possamos ser influentes, sem ser intrusivos. Temos que conseguir o melhor para nós e para os nossos vizinhos. O Reino Unido e Portugal têm uma história incrível. Os anos de adesão à UE são um pisar de olhos comparado com toda a história entre nós. Quando a maquinaria da UE já não estiver disponível, espero que isso permita melhorar as boas relações bilaterais. Os dois países que historicamente se deram bem devem continuar a dar-se bem.