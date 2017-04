Pub

Uma página de Facebook, entretanto apagada, e um site, já sem galeria, tinham imagens dos soldados com mulheres

Soldados do Exército inglês podem enfrentar pena de prisão depois de terem sido descobertas páginas onde partilhavam fotos de sexo bastante explícitas. Existiam concursos e até prémios para a melhor foto.

De acordo com o Daily Star, o site "Blockrat of the Day" (engate do dia, numa tradução bastante leve) tinha fotos dos soldados que vêm agora a público para transtorno dos superiores do Exército britânico.

"Blockrats" é o nome dado pelos soldados às mulheres que dormem com eles nas casernas, explica o mesmo jornal.

Além de sexo explícito, existem também fotos de mulheres a abandonar os quartéis pela manhã, ou à espera do táxi. O "walk of shame", ou passeio da vergonha, como também explica o Daily Star. Os soldados enfrentam agora a hipótese de serem alvo de processos disciplinares e poderem até ser presos devido à situação.

Originalmente uma página de Facebook, que já não existe, a página também já não tem conteúdos sexuais, depois de todo o escândalo. Algumas das fotos eram de sexo em grupo.

Agora, responsáveis pelo exército ou pela Defesa britânica têm algum receio de que algumas das mulheres possam apresentar queixa contra o Ministério da Defesa, após as suas caras e fotografias bastante íntimas terem sido divulgadas.

Receiam também que alguns soldados possam ser acusados de assédio sexual ou violação. Existe também a hipótese de serem investigados por "revenge porn", ou seja, quando se divulgam imagens íntimas de alguém como forma de vingança.

"Soldados têm feito entrar mulheres em bases desde há vários anos, mas os oficiais ignoravam tendo em conta um certo bom comportamento. Mas colocar fotos em sites das mulheres com quem tiveram sexo é outra coisa. É degradante para as mulheres e pode fazer do Exército um alvo de críticas", disse fonte próxima do processo ao Daily Star.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.