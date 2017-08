Pub

Relação entre os dois países continua marcada por focos de tensão nas zonas fronteiriças que são disputadas por Nova Deli e Pequim, sequelas da guerra sino-indiana de 1962

Pequenos confrontos entre soldados indianos e chineses na região de Ladaque, em Caxemira, no extremo noroeste da Índia, voltaram ontem a chamar a atenção para as clivagens que existem entre os dois países. As últimas semanas têm sido marcadas principalmente pela tensão militar na zona do planalto de Doklam, um enclave geográfico disputado entre a China e o Butão, mas que é de importância estratégica vital para os indianos.

Juntas, a Índia e a China, duas das maiores potências económicas a nível global, representam 2,6 mil milhões de pessoas - cerca de 35% da população do mundo - e partilham 3500 quilómetros de fronteiras na região dos Himalaias. Ao longo dessa linha existem várias zonas de tensão que são disputadas por ambos os países, sequelas abertas da guerra sino-indiana de 1962. Um hipotético novo confronto armado entre as duas nações poderia ter consequências dramáticas.

Apesar das relações diplomáticas e da crescente integração entre as duas economias, a convivência entre a China e a Índia nunca foi totalmente pacífica, sendo periodicamente marcada por focos de conflito. O mais recente, em Doklam, acendeu-se em junho, quando a Índia iniciou movimentações para impedir os chineses de avançarem com a expansão de uma estrada na zona do planalto disputada entre a China e o Butão. A Índia, velha aliada dos butaneses e que defende as suas pretensões, enviou soldados para pôr um travão nos trabalhos. Apesar de não fazer fronteira com a Índia, a zona de Doklam é de importância estratégica para o país. Na eventualidade de a China assumir o controlo de Doklam, as sirenes de alarme começariam a soar em Nova Deli. A partir desse momento, um hipotético avanço chinês para uma pequena faixa de território - com cerca de 20 quilómetros de extensão e que une o coração do subcontinente ao extremo nordeste do país - poderia isolar os sete estados indianos mais ocidentais. A estrada em questão facilitaria o acesso chinês a essa zona vulnerável do ponto de vista estratégico.

Ontem as tensões e os confrontos chegaram a Ladaque. Segundo a PTI, agência de notícias indiana, houve arremesso de pedras entre os soldados depois de as tropas chinesas terem entrado em território indiano. O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado, defendeu que as tropas estavam em território chinês e que a Índia "tem que, de forma imediata e incondicional, fazer retirar todos os homens e equipamento do solo chinês". O ministério da Defesa indiano frisou que não existe uma linha de fronteira bem definida.

Além das disputas fronteiriças, a relação entre China e Índia tem sido marcada por outras pedras na engrenagem diplomática. À China não lhe agrada que a Índia dê asilo ao Dalai Lama, nem que receba refugiados tibetanos. A Índia, por seu lado, não vê com bons olhos que a China tenha um acordo de cooperação com o Paquistão. No final de julho, também não caiu bem a Nova Deli que Pequim tivesse assinado um acordo de exploração de uma infraestrutura portuária no Sri Lanka. A Índia tem receio que possa estar em causa uma alegada estratégia de cerco em posições estratégicas. O Sri Lanka, no entanto, garantiu que o porto será apenas usado para fins comerciais e que não albergará navios militares.

Desde a independência da Índia, em 1947, os dois países envolveram-se em três conflitos armados. O primeiro em 1962, o segundo em 1967 e o terceiro, mais contido, em 1987, todos provocados por divergências relativamente aos territórios fronteiriços em disputa.

No início do mês passado, Xi Jinping, o presidente chinês, e Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, estiveram juntos em Hamburgo na reunião do G20, mas não houve um encontro bilateral entre os dois. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse na altura que a atmosfera não era a ideal.