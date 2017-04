Pub

O homem vivia uma vida dupla e ações teriam como objetivo minar a imagem dos migrantes

Um soldado alemão foi detido depois de as autoridades terem descoberto que vivia uma vida dupla, fazendo-se passar por refugiado sírio, e que estava a preparar um "ato de violência", para incriminar e virar a opinião pública contra os migrantes.

O gabinete do procurador de Frankfurt diz que o homem de 28 anos, que não foi identificado, estava a planear um sério "ato de violência que ameaçaria o Estado". Foi detido quando tentava recuperar uma pistola que tinha escondido numa casa de banho do aeroporto de Viena.

Os investigadores, de acordo com o The Independent, dizem que o homem, que é tenente, deu falsas informações às autoridades em dezembro de 2015, fazendo-se passar por um refugiado sírio. Falando apenas francês, requereu asilo com um nome falso, em 2016, e viveu num centro de refugiados, recebendo apoios sociais. Tudo com uma falsa identidade.

De acordo com o Telegraph, conseguia dividir o seu tempo entre o centro de refugiados, na cidade de Giessen, perto de Frankfurt, e a base militar em França onde estava destacado.

"Estas descobertas, assim como outras provas, apontam na direção de motivos xenófobos no plano do soldado, que era cometer um ataque usando uma arma que estava no Aeroporto de Viena", afirmou um porta-voz da Procuradoria de Frankfurt.

Caso conseguisse levar o seu plano até ao fim, as suas impressões digitais estariam registadas na base de dados dos refugiados. Assim, a investigação seria levada para a sua identidade falsa de refugiado sírio. O objetivo, diz a mesma publicação, era criar uma visão negativa dos migrantes e dos refugiados na Alemanha.