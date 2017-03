Pub

Uma centena de partidos políticos sociais-democratas de todo o mundo assumiram-se hoje como o antídoto contra a atual onda de populismo na abertura do congresso da Aliança Progressista, em Berlim.

O encontro, com o tema "Definir o nosso futuro -- por um mundo de liberdade, justiça e solidariedade", junta durante dois dias dezenas de figuras da social-democracia da Europa, América, África, Ásia e Oceânia para discutir os eixos políticos da aliança e os desafios do presente.

"São cada vez mais os países onde as forças da direita, os nacionalistas e populistas estão ganhando terreno", adverte o convite pata esta convenção que rejeita "o medo, o egoísmo, a exclusão e a violência" em que se baseia "a agenda dos populistas".

"Temos que nos opor a esta tendência conservadora, chauvinista, neoliberal e nacional que ameaça os avanços sociais", acrescenta o comunicado da Aliança Progressista.

O objetivo deste fórum é, portanto, contribuir a "configuração" do mundo, que atravessa uma "mudança de época que trará transformações profundas".

Para atingir estes objetivos é necessária uma "forte coesão das forças progressistas, sociais-democratas e socialistas", assegura o documento.

Entre os participantes da convenção destaca-se o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, o chanceler austríaco Christian Kern e Sigmar Gabriel, ministro do Exterior da Alemanha.

Costa eleito em Berlim para a direção política da Aliança Progressista

O secretário-geral do PS, António Costa, foi hoje eleito em Berlim para a direção política da Aliança Progressista, uma rede internacional de forças políticas que integra partidos socialistas, trabalhistas e democratas de vários continentes.

Fonte oficial do PS disse à agência Lusa que a eleição da lista única apresentada para a direção da Aliança Progressista teve lugar no início da convenção desta organização, que decorre até segunda-feira na capital alemã e que é subordinada ao tema "Dar forma ao nosso futuro para um mundo de liberdade, justiça e solidariedade".

António Costa chegou a Berlim hoje ao início da tarde e na segunda-feira, a meio da manhã, faz um discurso na convenção, que será dedicado ao tema da paz.

"A eleição de António Costa para a direção da Aliança Progressista reconhece o papel que tem sido desempenhado pelo PS e pelo seu secretário-geral na atualidade política. Este órgão terá um papel importante na articulação política entre as forças de centro-esquerda a nível mundial, juntando personalidades que ocupam ou já ocuparam cargos relevantes em cada uma dos seus países", declarou à agência Lusa o secretário nacional do PS para as Relações Internacionais, Francisco André.

Além de António Costa, vão integrar o a direção da Aliança Progressista o chanceler da Áustria, Christian Kern, o antigo primeiro-ministro belga Élio di Rupo, o ex-presidente do Parlamento Europeu e candidato do SPD ao cargo de chanceler alemão, Martin Schulz, e o presidente da Junta Geral do Principado das Astúrias e presidente da Comissão Gestora dos socialistas espanhóis (PSOE), Javier Fernández.