Pelo menos 29 raparigas morreram no incêndio que deflagrou na quarta-feira num centro de menores, na Cidade da Guatemala, disseram esta quinta-feira funcionários hospitalares.

Os médicos tinham alertado para a gravidade das queimaduras de muitas vítimas, que corriam perigo de vida.

Dezanove raparigas foram encontradas mortas no local, na quarta-feira. Porta-vozes de dois hospitais na Cidade da Guatemala indicaram que mais dez morreram durante a noite, na sequência dos ferimentos sofridos.

Dezenas continuam sob tratamento.

O incêndio começou após uma fuga, na terça-feira à noite, de dezenas de adolescentes, residentes de um centro de menores estatal, nos arredores da capital do país. As jovens tentavam protestar contra os abusos sexuais e físicos que sofrem, de acordo com familiares.

A maioria foi forçada a regressar e fechada nos dormitórios.

Na quarta-feira de manhã, alguém queimou colchões na secção feminina do centro rural, disseram as autoridades.

O fogo alastrou rapidamente pelos dois dormitórios.

O Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou na quarta-feira a destituição do diretor do centro de menores, e decretou três dias de luto nacional.

