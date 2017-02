Sobe para 76 número de mortos de atentado em templo sufista no Paquistão

Pub

Atentado suicida fez ainda 210 feridos, dezenas dos quais em estado considerado grave

Continua a aumentar o balanço de vítimas do atentado suicida no templo sufista de Shewan, no Paquistão, com o balanço a poder subir até à centena face ao número de feridos ainda considerados muitos graves.

"Os mortos aumentaram para 76 e há 40 feridos muito graves", disse Rasool Bakhsh, chefe da esquadra de polícia da cidade de Shewan, na província de Sindh, onde ocorreu o atentado na quinta-feira à tarde.

A mesma fonte indicou que a cidade está de luto, com a maioria das lojas encerradas e uma forte presença de segurança com 200 agentes destacados para a zona.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado suicida, através da sua agência de notícias Aamaq.

O oficial da polícia local Rashad Hayat declarou que o bombista suicida fez-se explodir quando centenas de fiéis estavam a realizar um ritual semanal, o Dhamal, no templo da corrente sufista de Lal Shahbaz Qalandar, na cidade de Sehwan, na província de Sindh, no sul do país.