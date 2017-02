Pub

Mortos devem-se ao frio ou às avalanches dos últimos dias

As autoridades afegãs fizeram hoje um novo balanço do número de vítimas mortais provocadas pela forte queda de neve que tem atingido o país nos últimos três dias, que quase duplicou para as 54 pessoas.

O porta-voz do Ministério de Desastres Naturais do Afeganistão, Omer Mohammadi, disse à agência de notícias francesa AFP que já estão contabilizados 54 mortos e 52 feridos devido às avalanches ou ao frio que se faz sentir em 22 províncias do país.

O balanço das primeiras 48 horas, feito no sábado pelo mesmo responsável, apontava para um mínimo de 28 mortos.

O Governo afegão decretou o encerramento dos serviços públicos e das escolas durante o dia de hoje, enquanto prosseguem os trabalhos de resgate, dificultados pelo fecho de muitas estradas, sobretudo, nas zonas mais afetadas pela queda da neve, que se localizam no norte e centro do país.

No ano passado, naquela que foi uma das piores tempestades de neve dos últimos 30 anos no Afeganistão, morreram pelo menos 245 pessoas e 66 ficaram feridas.

O Afeganistão sofre com frequência desastres naturais que provocam numerosas perdas humanas, como os terramotos que tiraram a vida a 2.000 pessoas em maio de 2014 no noroeste do país.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.