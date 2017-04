Pub

As autoridades do Sri Lanka indicaram hoje que o número de mortos, na sequência do desabamento de uma montanha de lixo na sexta-feira, perto da capital, subiu para 27.

Trinta pessoas estão desaparecidas, disseram.

O centro de gestão de desastres informou que 11 pessoas ficaram feridas e 79 casas destruídas com o desabamento da montanha de lixo, quando decorriam as celebrações do ano novo local.

Os militares estão a realizar buscas em Meetotamulla, nos arredores de Colombo, acrescentaram.

A montanha de lixo, com perto de 91 metros de altura, no limite nordeste de Colombo, caiu sobre as habitações na sexta-feira, depois de uma noite de chuvas torrenciais e de ter pegado fogo.

Os habitantes da zona onde aconteceu o acidente denunciaram várias vezes a devastação ambiental causada pela lixeira a céu aberto, onde são descarregadas diariamente 23 milhões de toneladas de lixo e 800 toneladas de resíduos sólidos suplementares.

No sábado, o primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, afirmou que o governo ia mudar, em breve, a lixeira para outra área.

