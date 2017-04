Pub

Pelo menos nove ativistas pró-democracia de Hong Kong foram hoje detidos pelo alegado envolvimento em protestos contra a China, no ano passado.

A informação foi divulgada nas páginas em redes sociais de dois partidos políticos da Região Administrativa Especial chinesa, Demosisto e Liga Social dos Democratas, cujos membros figuram entre os detidos.

As detenções ocorreram antes da visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a 1 de julho, para o 20.º aniversário da transferência de soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China.

Na quarta-feira, a polícia tinha detido dois deputados pró-independência, que foram desqualificados na sequência de uma controvérsia sobre os seus juramentos.

Sixtus Leung e Yau Wai-ching foram acusados de reunião ilegal e de tentativa de entrada forçada no Conselho Legislativo (LegCo, o Parlamento da região) em novembro último.

Yau pertence ao partido Youngspiration.