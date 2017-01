Pub

Festejos fazem regressar às suas cidades natais cerca de 270 milhões de pessoas

As autoridades de Pequim exigiram aos seus oficiais para darem o exemplo e não utilizarem fogo de artifício para dar as boas vindas ao Ano Novo Lunar chinês, em 2017 sob o signo do galo, que hoje se inicia. Tudo para ajudar a evitar o aparecimento de smog, que cobriu a cidade quase por completo no início do mês.

As festas do Ano Novo Chinês, que começaram ontem, são normalmente marcadas por grandes concursos de fogo de artifício, que dizem trazer boa sorte e afastar os maus espíritos. Mas nos últimos anos, as preocupações com a poluição, levou o governo a limitar a sua utilização. "Tenham uma firme consciência da proteção ambiental e sentido de responsabilidade", declararam as autoridades da capital chinesa no início da semana.

De acordo com o jornal oficial China Daily, o governo limitou também a venda de pirotecnia em Pequim - este ano só 511 postos de venda foram aprovados em comparação com os 719 de 2016, nenhum deles no centro da cidade.

Este cenário repete-se noutras partes do país. A província de Henan, por exemplo, baniu o uso de fogo de artifício nas suas cidades.

A celebração do Ano Novo Chinês é também sinónimo da maior migração em massa do mundo, com cerca de 270 milhões de pessoas a encherem autocarros, comboios e aviões para celebrarem junto das suas famílias. Para muitos deles esta é a única altura do ano em que reveem os filhos, que ficam normalmente com os avós nas suas cidades natais.

A febre do Festival de Primavera, nome também dado a estes festejos, começou no passado dia 13 e irá prolongar-se até 21 de fevereiro, período em que, segundo o Ministério dos Transportes chinês, deverão registar-se três mil milhões de viagens. Só os caminhos-de-ferro esperam transportar cerca de 360 milhões de passageiros - uma média de cerca de nove milhões por dia.

"Comprei os bilhetes com meio mês de antecedência", disse ontem à Lusa Chen Jinghuai, que ia viajar 17 horas de comboio entre Pequim e a sua terra natal, na província de Anhui. "Durante este período, esgotam rápido", contou.

Na China, mas também em todas as chinatown espalhadas pelo mundo, os edifícios estão decorados com lanternas vermelhas e com galos de vários tamanhos.

Um dos fenómenos das celebrações deste ano foram os balões gigantes em forma de galo, mas que muitos diziam fazer lembrar o presidente dos Estados Unidos.

Para Li Haiyan, gerente da Caile Inflatable Products, a empresa chinesa quer produziu estes balões, a semelhança com Donald Trump é pura coincidência e defendeu que a maior parte dos chineses se limitou a associar a imagem do animal do zodíaco deste ano - o galo.