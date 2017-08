Pub

O maior site de apoio a nazis está bloqueado com uma mensagem de que foi atacado pelo grupo Anonymous. Mas ataque pode ter sido inventado pelos próprios

O site de apoio aos nazis mais famoso do mundo, Daily Stormer, está em baixo. Uma mensagem na página da internet sugere ter sido atacado pelo grupo Anonymous na sequência dos confrontos em Charlottesville, que levaram à morte de um protestante anti-fascista. No entanto, esta mensagem pode ter sido forjada pelos próprios criadores do site, uma vez que a página estava já para ser encerrada de vez.

Na página do Daily Stormer está visível uma mensagem, alegadamente do grupo Anonymous, que reclama para si o controlo do site em nome de Heather Heyer, a vítima mortal dos confrontos deste fim de semana. Na mensagem refere-se que o site irá ser encerrado dentro de 24 horas, depois do mundo ter "testemunhado o ódio".

No entanto, no Twitter uma das contas associadas ao grupo de piratas informáticos anónimos questionou a veracidade deste suposto ataque, referindo não ter havido qualquer comunicação do mesmo.

A possível encenação terá a ver com o facto do site ficar sem domínio online, depois de ter sido rejeitado pela GoDaddy, uma empresa de registo de sites. O que faz com que a página fique offline para sempre.