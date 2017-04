Pub

Líder militar do Pentágono para a região afirma que o sofisticado armamento estará operacional "nos próximos dias"

Os EUA estão a instalar na Coreia do Sul um sistema antimíssil sofisticado, sob protestos da vizinha China, mas o responsável militar americano para a zona do Pacífico afirma que esta decisão não agrava a crise na região.

O almirante Harry Harris afirmou esta quarta-feira, perante o Congresso, que tal decisão visa "chamar a razão" a Coreia do Norte, e não "pô-la de joelhos".

Estas declarações foram proferidas horas antes de participar numa reunião na Casa Branca com 100 membros do Senado sobre a situação na zona.

Harris, falando numa comissão do Congresso, garantiu que as ameaças do regime de Pyongyang estão a ser levadas muito a sério. E que o Pentágono pondera mesmo aumentar as defesas antimíssil no Hawaii.

"Não partilho da sua opinião de que a Coreia do Norte não irá atacar a Coreia do Sul, ou o Japão, os Estados Unidos... quando tiverem essa capacidade", afirmou o almirante, respondendo a um congressista.

Além do sistema antimíssil THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) que está a ser instalado na Coreia do Sul -- e que, segundo Harris, estará pronto "nos próximos dias" -- os EUA também enviaram para a região navios de guerra e um submarino nuclear.

"A cada teste [de mísseis], Kim [Jong-un] está mais próximo do seu objetivo, que é o de utilizar armas nucleares contra cidades americanas. E tal como [o Presidente] Trump e o [secretário da Defesa] James Mattis disseram, todas as opções estão sobre a mesa", afirmou ainda Harry Harris.

Assim que foi revelada a instalação do THAAD, a vizinha China protestou, afirmando que este armamento só servia para desestabilizar ainda mais a região.

Harris afirmou não compreender esta posição, uma vez que, afirmou, se trata "de um sistema puramente defensivo. Está apontado a norte e não a oeste", pelo que "não representa qualquer ameaça à China.