Pub

Foram medidas ondas de um metro acima do nível da maré

O Serviço Sismológico Nacional do México reviu de 8,4 para 8,1 a magnitude do sismo que se registou no México, com epicentro no estado de Chiapas e sentido violentamente na capital e nos países vizinhos.

Eram 05:49 (hora de Lisboa). Segundo avança a agência Associated Press (AP), há cinco mortos a registar, incluindo duas crianças, em Tabasco, disse o governador do estado.

O governador Arturo Nunez indicou que uma das crianças morreu na sequência da derrocada de uma parede, e a outra, um bebé, morreu num hospital pediátrico que ficou sem eletricidade, interrompendo o funcionamento do ventilador a que estava ligado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As outras três mortes foram registadas no estado de Chiapas, em San Cristobal de las Casas. Uma outra pessoa morreu na Guatemala.

Trata-se do sismo mais forte a atingir o México desde 1985 e, de acordo com o presidente do México, Peña Nieto, será o mais forte do século a atingir a costa sul do país. O governante revelou que o terramoto foi sentido por 50 milhões de mexicanos e que é provável uma subida no número de vítimas mortais. Um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade e esperam-se réplicas violentas do terramoto nas próximas 24 horas.

Ondas de 'tsunami' foram registadas na costa do Pacífico, ao largo do México, informou entretanto o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

Ondas de um metro acima do nível da maré foram medidas ao largo de Salina Cruz, enquanto ondas mais pequenas foram observadas na costa ou registadas por medidores oceânicos noutros locais. O centro indicou que o Equador, El Salvador e Guatemala podem verificar ondas de um metro ou menos.

O terramoto provocou cortes de energia na Cidade do México - a mais de mil quilómetros do epicentro - onde soou um alarme sísmico e imediatamente se começaram a ouvir sirenes de ambulâncias. A força do sismo fez os residentes fugirem das suas casas, ainda de pijama, juntando-se a grupos nas ruas.

Na capital mexicana, os edifícios abanaram com intensidade por mais de um minuto, descreveu a AP. No estado de Chiapas os relatos apontam para um impacto significativo do terramoto, mas a zona mais afetada mantém-se quase incontactável, não sendo por isso possível apurar os danos materiais ou pessoais. No estado de Oaxaca, partes do edifício da câmara municipal, um hotel, um bar e outros edifícios ficaram reduzidos a escombros, refere a agência Reuters.

Foram sentidas várias réplicas, a maior de magnitude 5,7 na escala aberta de Richter. De acordo com a agência de notícias EFE, uma réplica de 5,7 foi sentida às 05:01 TMG (06:01 em Lisboa), 12 minutos depois do primeiro abalo, tendo sido ainda registadas diversas outras. Pelas 05:17 TMG foi registada uma réplica de 5,4, pelas 05:24 TMG outra de 5,2 e uma quarta igualmente de magnitude 5,2 pelas 05:33 TMG.

Os epicentros das quatro réplicas registaram-se no oceano, entre o norte do estado de Chiapas e o sul do de Oaxaca.

O sismo inicial ocorreu a 33 quilómetros de profundidade, às 04:49 TMG e o epicentro foi a 119 quilómetros a sul-sudoeste de Tres Picos (Chiapas, México).

"A casa moveu-se como pastilha elástica e a luz e internet desapareceram momentaneamente", contou Rodrigo Soberanes, que vive em San Cristobal de las Casas, no estado do sul.

O serviço geológico dos Estados Unidos indicou que o epicentro do sismo aconteceu pelas 05:49 (hora de Lisboa), a 165 quilómetros de Tapachula, no estado de Chiapas, a uma profundidade de 35 quilómetros.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico ativou um alerta para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. Já o Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos avisou que há possibilidade de perigosas ondas de tsunami nas costas do Pacífico de vários países da América Central nas próximas três horas.

Presidente da Guatemala pede calma

O Governo da Guatemala fez um apelo à calma após o sismo com epicentro no México, que se fez sentir na Guatemala às 22:49 de quinta-feira (05:49 de hoje em Lisboa).

Através do Twitter, o Presidente da Guatemala, Jimmy Morales pediu calma à população.

O porta-voz da Coordenação Nacional para Redução de Desastres, David de León, indicou que ainda não há registo de vítimas.

Os 'media' locais descrevem quedas de paredes de casas no oeste do país.

O sismo sentiu-se em vários departamentos da Guatemala, segundo relatos de moradores em redes sociais.

Em atualização

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.