Um terramoto de magnitude 5,6 na escala de Richter atingiu hoje a cidade japonesa de Fukushima, no noroeste do Japão, mas não foi acionado o alerta de tsunami, informou a agência meteorológica japonesa (JMA).

O sismo aconteceu às 16:49 horas, horário local (07:49 em Lisboa), e teve o seu epicentro a 50 quilómetros de profundidade na baia de Fukushima, na ilha de Honshu - a maior do arquipélago japonês --, e a 280 quilómetros a noroeste de Tóquio.

Até ao momento, não foram registados problemas nas centrais nucleares da zona, indicou o canal de televisão japonês NHK.

O terramoto também foi sentido em Tóquio.

Fukushima foi uma das regiões mais afetadas pelo forte sismo de magnitude 9 na escala de Richter e pelo posterior tsunami que ocorreram no dia 11 de março de 2011, devastando a costa noroeste e causando mais de 18 mil mortos e desaparecidos no Japão.

O terramoto de 2011 provocou a pior catástrofe numa central nuclear desde o acidente na central nuclear Chernobil, na Ucrânia, em 1986.

O Japão está sobre o chamado 'anel de fogo', uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo e sofre terramotos com relativa frequência, assim, as estruturas estão especialmente desenhadas para aguentar os tremores.