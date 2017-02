Pub

O abalo foi sentido em grande parte do país, incluindo a capital

Um sismo de magnitude 5.6 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na Colômbia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O sismo ocorreu às 8h02, 13h horas em Lisboa, e durou cinco segundos. O epicentro do sismo foi no sudoeste do país, em Huila, segundo o Serviço Geológico Colombiano.

O abalo foi sentido em grande parte do território colombiano, incluindo a capital Bogotá, e segundo a agência EFE não há, até ao momento, registo de feridos nem de danos materiais. A rádio local BluRadio Colômbia dá conta, no entanto, de um ferido e de várias estradas danificadas.

As primeiras informações afirmavam que a magnitude do terramoto era de 5,7 na escala de Richter, mas este valor foi depois atualizado para 5,6 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O ministério da Defesa colombiano publicou no Twitter um vídeo dos cidadãos concentrados na praça onde está o Monumento dos Heróis Caídos, em Bogotá, pouco depois do sismo.