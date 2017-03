Pub

Um sismo de magnitude 4,4 na escala de Richter foi esta segunda-feira registado no centro da Suíça, sem terem sido registados, até ao momento, vítimas e danos materiais.

O Serviço de Sismos na Suíça, da Universidade Politécnica de Zurique, indicou que o sismo ocorreu às 21:12 (menos uma hora em Lisboa) no cantão de Schwyz, no centro da Suíça, e foi sentido em várias regiões do país.

Um porta-voz da polícia do cantão de Schwyz indicou que foram recebidos entre 20 e 30 telefonemas de cidadãos preocupados.

Em outubro do ano passado também foi registado um sismo de 4,1 na escala de Richter.