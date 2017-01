Sismo de 7.2 perto nas ilhas Fiji. Alerta de tsunami

Pub

Sismo de magnitude 7.2 foi sentido em Suva, capital das ilhas Fiji. Epicentro localizado a menos de 280 kms da zona costeira

Um sismo de magnitude 7,2 foi sentido, esta terça-feira, no sul da Ilhas Fiji, situadas no Oceano Pacífico. O alerta tsunami já foi ativado e, através do Twitter, a Protecção Civil já alertou a população para a possível chegada de ondas gigantes.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 15 quilómetros e a 283 quilómetros de Suva, capital das Fidji, quando eram 21.52 em Portugal e 10:52 locais de quarta-feira.

Notícia em atualização