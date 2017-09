Pub

Um terramoto com magnitude preliminar de 5.3 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira o norte do Japão, informou a agência meteorológica nipónica. O epicentro do abalo, que aconteceu às 22:26, hora local - 14:26 em Portugal - localizou-se na prefeitura de Akita.

Não há risco de tsunami, segundo a mesma fonte, citada pela agência Reuters. De acordo com a estação pública japonesa NHK, não há para já relatos de danos pessoais ou materiais.

Os sismos são comuns no Japão, que é uma das áreas sísmicas mais ativas em todo o mundo.