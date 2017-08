Pub

Pelo menos duas pessoas morreram na sequência do terramoto de 3,6 registado às 20:57 (19:57 em Lisboa) junto à ilha de Ischia, em Itália. Há registo de 25 feridos, dois deles em estado grave.

O sismo, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália (INGV), teve uma magnitude 3,6 e o epicentro localizado a 10 quilómetros no mar, a cerca de mil metros do Farol da Punta Imperatore, na costa ocidental da ilha.

Apesar da moderada intensidade da magnitude, o sismo desta noite levou ao colapso de vários edifícios e ao corte de energia, levando para as ruas moradores e turistas em pânico.

De acordo com o jornal Corriere della Sera, a primeira vítima mortal registada é uma idosa que perdeu a vida ao ser atingida pela argamassa da igreja de Santa Maria del Suffragio, em Casamicciola, a área mais atingida da ilha, que fica ao largo do Golfo de Nápoles. As autoridades adiantaram que existe uma segunda vítima mortal.

Um primeiro balanço das autoridades aponta para a existência de 25 feridos, dois deles em estado grave.

Roberto Alloca, médico num hospital local, disse ao canal Sky TG24 que pelo menos 20 pessoas já haviam sido tratadas por ferimentos ligeiros. A maior parte do hospital foi evacuado e os feridos atentidos no exterior do edifício.

