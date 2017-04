Pub

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou hoje sanções financeiras contra 271 cientistas de um centro sírio de desenvolvimento de armas não convencionais, em resposta ao ataque com gás tóxico, no início de abril, na Síria.

Um alto responsável considerou que se tratam das sanções mais importantes adotadas pelo Departamento, dado o número de pessoas visadas.

Em comunicado, foi especificado que os visados eram empregados do Centro de Investigação e Estudos Científicos, "a agência governamental responsável pelo desenvolvimento, pela produção e pela distribuição das armas não convencionais" na Síria.

"Estes 271 empregados são especialistas em química (...) e/ou trabalharam no programa das armas químicas desde pelo menos 2012", acrescentou-se no texto do Departamento do Tesouro.

Ao serem colocados nesta 'lista negra' do Governo norte-americano, estes cientistas sírios veem os seus eventuais ativos nos EUA congelados e é-lhes proibido utilizar o sistema financeiro norte-americano.

Um alto dirigente norte-americano admitiu que era difícil prever as consequências e a eficácia das sanções, mas salientou que estes cientistas tinham sido visados porque, sendo "altamente qualificados", tinham "a possibilidade de viajar e utilizar o sistema financeiro norte-americano".