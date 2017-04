Pub

A explosão não ocorreu dentro do recinto do aeroporto

Uma "enorme explosão" ocorreu, esta madrugada, perto do aeroporto de Damasco, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"A explosão foi enorme e foi ouvida em Damasco", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, à agência noticiosa francesa AFP.

De acordo com a organização não-governamental (ONG), que tem sede em Londres, a explosão não ocorreu dentro do recinto do aeroporto, situado a cerca de 25 quilómetros a sudeste da capital síria.

"Não é claro o que provocou a explosão, mas há vários incêndios em curso no local", detalhou o mesmo responsável.