Pub

O cerco à cidade síria de Raqa aperta-se

Cerca de três centenas de famílias de combatentes do grupo Estado Islâmico fugiram nas últimas 24 horas de Raqa, a autoproclamada capital dos jihadistas, à medida que forças rivais apertam o cerco sobre a cidade síria.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) disse que "300 famílias de combatentes estrangeiros do Estado Islâmico (EI) abandonaram a cidade de Raqa desde sexta-feira, para obterem refúgio na província de Deir Ezzor, a Leste, e em Hama, a Oeste".

A cidade de Raqa, no Norte da Síria, tem vindo a ser alvo de uma ofensiva dos rebeldes sírios apoiados pelos turcos, por uma aliança de forças curdas e árabes apoiada pelos Estados Unidos, bem como por tropas governamentais sírias, apoiadas pela Rússia.

O máximo responsável do OSDH, Rami Abdel Rahman, disse que os familiares do EI estão a usar a única via de retirada ainda aberta, a travessia por barco do Eufrates, a Sul.

A guerra na Síria, que já fez mais de 310 mil mortos e milhões de refugiados, vai entrar a 15 de março no seu sétimo ano.