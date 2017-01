Pub

Ataque sucede num momento de maior tensão entre palestinianos e israelitas. Em 2016 ocorreram 111 ações da mesma natureza.

"O camião ia atropelando os soldados à medida que avançava até o condutor ser alvejado. Foi quando ele engrenou a marcha atrás e voltou a atropelá-los mais uma vez", contava a uma rádio israelita uma testemunha do ataque terrorista sucedido ontem num local turístico de Jerusalém, em que um ex-preso palestiniano matou quatro militares e feriu 16 pessoas usando um pesado.

As vítimas são três jovens do sexo feminino e um outro do sexo masculino, todos cadetes e que integravam um grupo acabado de chegar de autocarro à alameda de Armon Hanatziv, de onde é possível ver toda a Cidade Velha de Jerusalém. O ataque de ontem é um dos mais graves ocorridos desde outubro de 2015, quando se iniciou a chamada terceira intifada. Movimento caracterizado por ataques de palestinianos isolados ou em grupos de dois ou três contra alvos israelitas, civis e militares, recorrendo maioritariamente a armas brancas ou a veículos. O anterior ataque que mais vítimas provocou verificou-se num centro comercial de Telavive, em junho de 2016, e causou igualmente quatro mortos. Segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o autor do ataque, Fadi al-Qanbar, "tudo indica que era simpatizante do ISIS", uma anterior sigla do Estado Islâmico, e residente em Jerusalém Oriental, parte da cidade que foi anexada por Israel numa ação não reconhecida pela comunidade internacional. Nas palavras de Netanyahu, a ação do palestiniano ter-se-ia inspirado em ataques idênticos sucedidos em Nice, em julho de 2016, e Berlim, no final de dezembro. Al-Qanbar já cumprira tempo em prisões israelitas e vivia no bairro de Jabel Mukaber vizinho de Armon Hanatziv. O movimento islamita palestiniano Hamas elogiou a ação, que classificou de "heroica", mas não reivindicou a sua autoria; definiu-a como "reação natural aos crimes israelitas contra o nosso povo". O irmão e o pai foram detidos pouco depois do ataque de Al-Qanbar, que acabou por ser morto no local. De 28 anos, era casado e pai de um rapaz, de acordo com jornais árabes. Segundo a Reuters, teria quatro filhos.

Números do exército israelita revelam que, só em 2016, foram realizados 111 ataques que provocaram 40 mortos de cidadãos deste país e 247 entre os palestinianos, atacantes na grande maioria.

A ação de Al-Qanbar ocorreu num momento de crescente tensão devido ao aumento das demolições retaliatórias de casas de palestinianos, ordenadas pelo governo de Netanyahu, e quando se espera no próximo fim de semana o anúncio da pena de um militar israelita responsável pela morte a sangue-frio de um atacante palestiniano, Abdel Fattah al-Sharif, mas que estava no chão, ferido e desarmado.

O Haaretz escrevia no domingo que só na primeira semana de 2017 tinham sido demolidas 151 habitações de palestinianos, "quatro vezes a média semanal do ano passado".

Quanto ao militar israelita, sargento Elor Azaria, a perspetiva de que lhe seja aplicada uma pena leve está a indignar os palestinianos, tendo a família de Al-Sharif a intenção de levar o caso Tribunal Penal Internacional de Haia.