Pub

Procurador-geral não se demite, mas explica que não pode ser ela a investigar uma campanha na qual participou

Jeff Sessions, procurador-geral de Donald Trump, pediu escusa de todas as investigações que existam ou venham a existir relacionadas com a campanha que levou à eleição do presidente dos EUA. Numa conferência de imprensa nesta quinta-feira (pouco depois das 21.00 em Lisboa), Sessions explicou que consultou a comissão de ética do Departamento de Justiça e que não faz sentido ser ele a investigar uma campanha na qual participou - isto apesar de também nesta quinta-feira Trump ter dito que o procurador-geral devia manter-se nas investigações sobre a interferência russa nas eleições.

Perante os jornalistas, Sessions esclareceu que sim, que se encontrou com o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak, mas que não discutiram a campanha nem outros assuntos políticos. Terrorismo e Ucrânia terão sido dois dos temas sobre os quais Kislyak quis conversar com Sessions.

Apesar de pressionado para se demitir, o procurador-geral continua no cargo e garante que não mentiu quando afirmou: ""Não me encontrei com nenhum russo, em nenhum momento, para discutir qualquer campanha política".

"Perguntaram-lhe sobre comunicações entre a Rússia e a campanha de Trump - não sobre encontros que ele tenha tido como senador e membro da Comissão das Forças Armadas do Senado", garantiu a porta-voz Sarah Isgur Flores. Esta foi também a argumentação que Sessions usou na conferência de imprensa.