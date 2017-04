Pub

Homem de 30 anos pediu a filha de Barack Obama em casamento

Os serviços secretos dos Estados Unidos interrogaram um homem de 30 anos que tem perseguido Malia Obama, a filha mais velha do ex-presidente Barack Obama. Jair Nilton Cardoso foi ao edifício onde a jovem de 18 anos está a fazer um estágio e implorou-lhe que se casasse com ele.

Segundo o New York Daily, que cita fontes próximas, o homem entrou no edifício onde Malia Obama estava, em Tribeca, Nova Iorque, no dia 10 de abril. Cardoso foi expulso pelos agentes dos serviços secretos que ainda protegem a jovem e eles reconheceram-no como o homem que tentou várias vezes entrar na Casa Branca.

Dois dias depois, Cardoso voltou a seguir Malia durante o trabalho.

A 13 de abril, os serviços secretos foram ao apartamento de Cardoso e interrogaram-no, tendo concluído que o homem, que não tinha cadastro criminal, sofria de problemas psicológicos e levaram-no para um hospital psiquiátrico de Brooklyn para ser examinado.

As autoridades estão a ponderar apresentar queixa contra Cardoso por perseguição ou assédio.

Malia Obama está a fazer um estágio na produtora The Weinstein Company, que esteve envolvida em filmes como O Artista, O Discurso do Rei, a saga Scary Movie - Um Susto de Filme, Sin City: Cidade do Pecado, Gritos ou Pulp Fiction e venceu vários prémios. A jovem estagiou antes com a HBO em séries como Girls e Extant.

A filha de Obama deverá começar as aulas na Universidade de Harvard, onde os pais também estudaram, no próximo outono.

