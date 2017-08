Pub

Em causa está uma disputa entre o governo e a empresa de Trump proprietária do edifício onde se situa a residência particular do atual presidente americano

Os Serviços Secretos norte-americanos, responsáveis pela segurança do Presidente dos EUA e dos seus familiares, abandonaram o posto de comando na Trump Tower, em Manhattan, em litígio com o senhorio.

Em causa, segundo noticia o Washington Post esta quinta-feira, está o facto de não haver acordo entre o governo e a empresa de Donald Trump proprietária do prédio relativamente ao valor da renda a pagar.

Os agentes dos Serviços Secretos estavam originariamente colocados um piso abaixo do apartamento privado de Donald Trump. Mas no início de julho foram reposicionados numa autocaravana estacionada na rua, a mais de 50 andares de distância.

Esta nova localização pode impossibilitar uma resposta mais rápida caso haja algum problema com o Presidente dos EUA ou a sua família.

Contactada pelo Post, a porta-voz dos Serviços Secretos Amanda Miller afirmou que "após muita deliberação, foi determinado que seria mais barato e logisticamente mais prático arrendar espaço noutro local".

No entanto, fontes ouvidas pelo jornal afirmam que a hipótese de regressarem ao interior do edifício não está totalmente afastada.